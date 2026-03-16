Ключова промяна в приема в яслите се отлага

16 март 2026, 11:05 часа 358 прочитания 0 коментара
Бонус точката за деца, посещавали ясла, при прием в общинските детски градини беше отложена с още една година от Столичния общински съвет, но усилията за модернизиране на системата продължават. Това заяви зам.-кметът на София в направление "Образование, спорт и младежки дейности" Десислава Желязкова. По думите ѝ предложената промяна е резултат от повече от година работа и е част от първата цялостна стратегия на Столична община за преодоляване на недостига на места в детските градини.

"Предложената промяна не се роди в кабинет и не беше взета за ден. Работихме по нея повече от година - от първите анализи на Столична община до общественото обсъждане през февруари тази година", посочи Желязкова. 

Тя подчерта, че така наречената бонус точка за ясла в много случаи създава и неравенства между семействата. "Не е случайно, че тази точка се нарича бонус. Част от родителите записват децата си в ясла именно заради тази точка и с надеждата тя да помогне за прием в конкретна детска градина. В същото време други семейства нямат възможност да получат този бонус - например когато детето им не е било прието в ясла", обясни зам.-кметът.

Според анализа на Столичната община, ако промяната беше въведена през учебната 2027/2028 година, около 675 деца, приети в самостоятелни детски ясли, биха били засегнати от отпадането на бонус точката. До този момент се очаква да бъдат открити над 1000 нови места в първа група, което ще осигури достатъчен капацитет за всички деца.

Желязкова посочи и още един показателен факт. "Знаете ли колко ненавършили годинка деца са приети в самостоятелна детска ясла в цяла София през учебната 2025/2026 година? Пет". По думите ѝ именно за тези деца новото правило би имало пряко отражение през 2028 г.

"Може би точно затова общинският съвет реши да отложи промяната – защото така за нея вече ще се говори извън рамките на настоящия управленски мандат", коментира още тя.

Въпреки това зам.-кметът подчерта, че посоката на реформата остава непроменена. "С това решение правим една стъпка назад, но посоката остава същата – по-балансирана и по-работеща система. Система, която не поставя родителите в ситуация да вземат решения за ранното развитие на детето си на база една точка", заяви Желязкова.

Виолета Иванова Отговорен редактор
