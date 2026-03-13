Костенец модернизира уличното осветление във всички населени места с европейско финансиране

Община Костенец напредва с реализацията на мащабния проект за модернизация на уличното осветление във всички населени места на своята територия.

Инвестицията се осъществява с подкрепата на Европейския съюз по Плана за възстановяване и устойчивост и е насочена към подобряване на енергийната ефективност, повишаване на безопасността и създаване на по-добра среда за живот.

Проектът е на стойност близо 1 млн. евро и изцяло се обезпечава с проектно финансиране, осигурено от Механизма за възстановяване и устойчивост и национално съфинансиране от държавния бюджет. Модернизацията обхваща седемте населени места в общината. В рамките на дейностите се подменят близо 3 000 осветителни тела с нови LED решения, обновява се електрическата инфраструктура и се въвеждат съвременни системи за управление на уличното осветление.

„Това е една от значимите инвестиции, които реализираме през последните години. За първи път се извършва толкова мащабна модернизация на уличното осветление едновременно във всички населени места на общината. Това е промяна, която хората ще усещат всеки ден и въззрастните хора, и децата, и младежите – всички се чувстват по добре, когато има по-светли улици, повече сигурност и по-добри условия за живот“, заяви кметът на община Костенец Йордан Ангелов. По думите му модернизацията е част от последователната политика на общината за подобряване на инфраструктурата и за създаване на условия за устойчиво развитие. Очаква се инвестицията да доведе до значително намаляване на разходите за електроенергия, както и до по-ефективно управление на общинските ресурси.

Представители на екипа по проекта посочиха, че строително-монтажните дейности вече са приключили в с. Очуша, с. Подгорие и с. Пчелин, включително курортния комплекс Пчелински бани. В с. Костенец и във вилна зона Вили Костенец работата е в активна фаза. Работата е стартирала и в гр. Костенец, до дни стартират и финалния етап от модернизацията в гр. Момин проход и с. Горна Василица.

„Проектът се реализира поетапно и вече има видими резултати. В населените места, където модернизацията е завършена, се наблюдава значително подобрение на осветеността и сигурността. Очакваме съществен ефект както по отношение на енергийната ефективност, така и върху финансовата устойчивост на общината“, коментира г-жа Десислава Кавлакова от екипа на проекта. По думите и се очаква значително намаляване на енергийните разходи на общината, както и въглеродния отпечатък.

От община Костенец подчертават, че проектът е важна стъпка към по-балансирано развитие на населените места и към създаване на по-привлекателна среда за живот, бизнес и туризъм. Информация за напредъка по изпълнението беше представена по време на информационна среща в с. Костенец, където дейностите са в напреднала фаза. Символичен домакин на събитието в НЧ „Просвета 1881“ беше кметът на населеното място Ивайло Стоев.

„Откакто се помня, в селото не е правен толкова мащабен ремонт на уличното осветление. За първи път почти на всеки стълб има осветително тяло. Досега лампите бяха от различни периоди, а при аварии реакцията често беше затруднена, тъй като част от съоръженията са на десетилетия. Днес системата е изцяло обновена и с модерни LED решения, което значително и сигурността и трхническите параметри“, коментира Стоев.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост – NextGenerationEU.

Отговорността за съдържанието на настоящия материал се носи от неговите автори и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалната позиция на Европейския съюз.