Изпратиха Джокович с бурни освирквания, реакцията на Зверев бе уникална (ВИДЕО)

Считаният за най-успешен тенисист на всички времена - Новак Джокович, получи болезнено изпращане от част от публиката в Мелбърн след загубата от Александър Зверев на 1/2-финалите на Australian Open. 10-кратният рекорден шампион на турнира загуби първия сет, а след това се отказа от двубоя заради контузия, която получи още по време на двубоя с Карлос Алкарас. Сърбинът игра с мускулно разкъсване и нямаше как да продължи мача, а това не се хареса на част от публиката.

Джокович освиркван заради отказването си от Australian Open

При напускането на корта рекордьорът по титли от Големия шлем помаха на публиката за раздяла, но насреща получи бурни освирквания от част от феновете в Мелбърн. Сърбинът бе освиркван по подобен начин и в двубоя срещу Алкарас. И макар да е най-успешният тенисист на Откритото първенство на Австралия, Ноле определено не бе изпратен подобаващо от местната публика - и то в може би последното участие на Джокович в Мелбърн.

First, he is accused of “faking an injury” for the billionth time. Then, he is booed for retiring mid-match while clearly being in pain and heavily strapped.



All of this at a Grand Slam he has won TEN times.



Disgraceful. Novak Djokovic really is too good for tennis sometimes pic.twitter.com/Rnka5vH3aQ — Srihari 🍉 (@haddockovic) January 24, 2025

Зверев призова феновете да не освиркват играч, който се е отказал заради контузия

Реакцията на неговия съперник Александър Зверев обаче не закъсня. Още в откриващите си думи на корта той се обърна към публиката, за да я призове да не освирква играч, който е напуснал корта заради контузия. Той напомни на привържениците, че Ноле е дал 20 години от живота си на тениса, като се върна и към 2023-а, когато сърбинът спечели турнира с мускулно разкъсване. И щом сега Новак е преценил, че не може да продължи, очевидно наистина не може.

"Моля ви, не освирквайте играч, който напуска мача заради контузия. Знам, че всеки е платил билет за този вмач и се е надявал да гледа пет сета, но трябва да разберете - Джокович е дал всичко от живота си в последните 20 години за нашия спорт. Той спечели този турнир с разкъсан мускул и щом е преценил, че сега не може да продължи, значи не може", заяви Александър Зверев, който ще има възможността да играе на първи финал в Мелбърн.

Zverev on some of the crowd booing Djokovic after retiring from Australian Open



“Please guys don’t boo a player when he goes out with injury. I know everyone paid for tickets.. but Novak has given everything of his life to the sport the last 20 years”



pic.twitter.com/faY33oKgk5 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 24, 2025

“Може би имаше продължителни разигравания, които са му повлияли да вземе това решение. Исках да бъде труден петсетов двубой, но това е решението му и имам пълен респект към него. Той е един от най-близките ми приятели в тениса, винаги съм можел да го потърся за съвет. Говорили сме с часове, когато имах ментални моменти след турнира в Шанхай", добави още Зверев, който преди турнира помоли Ноле да му "отпусне" една титла в Шлема.

🚨 Novak Djokovic has retired from the #AusOpen semi-final with injury 🚨



Djokovic stuns the Melbourne crowd as he shakes Alexander Zverev's hand and departs the court after just one set 😱 pic.twitter.com/LUxT3MvRq9 — Eurosport (@eurosport) January 24, 2025