Дори дъждът в Париж не попречи на Гришо да сгази унгарец и да продължи напред на Ролан Гарос

Двубоят трябваше да се играе вчера, но дъждът осуети неговото провеждане. В крайна сметка мачът се състоя днес, но отново бе на косъм от отлагане заради дъжда в Париж. За късмет на първата ни ракета забавянето бе само половин час и не се отрази на играта на Димитров.

Григор Димитров започна ударно срещата и взе първото си подаване, след което успя да пробие Марожан за 2:0. Българинът продължи да владее ситуацията на корта и последва нов сполучлив сервис гейм и нов пробив. В петия гейм унгарецът бе близо до това да пробие първата ни ракета, но Димитров се справи и поведе с 5:0. В последния гейм Григор отново бе класи над съперника си и с третия си пробив затвори частта на нула за само 25 минути.

They are starting to suspend matches at #RolandGarros as the rain is coming pic.twitter.com/uivGjmg0Nq