Финалите на АТП: Приятелят на Гришо бе разгромен, Алкарас - подчинен с обрат (ВИДЕО)

В третия гейм на първия сет Медведев пропусна три възможности за пробив, но поправи грешката си в седмия, когато поведе с 4:3. Той удържа аванса си и не допусна рибрейк, макар че Рубльов имаше няколко шанса. В началото на втората част Даниил взе подаването на своя съперник, след което повтори упражнението за 4:1 и затвори мача с 6:2.

