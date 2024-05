Григор Димитров допусна много грешки срещу Тейлър Фриц и отпадна от Мастърс-а в Рим (ВИДЕО)

Американецът направи 13 аса в мача срещу само един на Гришо, а българинът допусна 11 двойни грешки на сервис срещу само една за номер 13 в ранглистата на ATP. В следващия кръг Фриц очаква победителя от двойката Александър Зверев - Нуно Боржеш.

В ПРЕДНИЯ ДВУБОЙ: Квалификант изпоти Григор Димитров за място на 1/8-финалите в Рим (ВИДЕО)

Гришо бе пробит в началото

Срещата стартира при сервис на Димитров, който поведе убедително с 1:0. Отговорът на Фриц не закъсня - гейм на нула за 1:1. След това хасковлията обаче се пропука и допусна пробив. Гришо можеше моментално да отговори, но не се използва от две възможности за брейк. При 3:1 първата ни ракета отново бе опрян до стената и трябваше да отрази два брейкбола.

Димитров пропиля 5 брейкбола в един гейм

В шестия гейм българинът имаше тотален малшанс. Той пропусна 5 ситуации, в които да вземе подаването на съперника, и рухна игрово. Фриц проби за 5:2 и затвърди лесно, за да поведе с 1:0 в общия резултат.

ОЩЕ: Безпомощен Джокович изхвърча от Рим (ВИДЕО)

Хасковлията пропусна много шансове за пробив

Втората част започна динамично. Двамата топ тенисисти имаха трудни сервис геймове и им се наложи да спасяват брейк възможности. При 2:1 Гришо пропиля поредния шанс за пробив. В следващите геймове подаващите не изпитаха затруднения. При 5:4 в своя полза Димитров можеше да върне сет, ала вместо това за десети път се провали при опит за вземане на сервис на американеца. Малко по-късно хасковлията отново не съумя да изравни общия резултат.

10th time lucky 😅@GrigorDimitrov saves match point and takes the second set 7-6 on his 10th set point vs Fritz!#IBI24 @InteBNLdItalia pic.twitter.com/JWbk7zJsTc — Tennis TV (@TennisTV) May 14, 2024

Григор даде всичко във втория сет и не му останаха сили за третия

Стигна се до тайбрек във втория сет, в който Григор Димитров започна брилянтно, но разочарова, пропускайки още 7 сетбола. Все пак нашият състезател пречупи Фриц и не скри радостта си. В третия сет обаче българинът бе много изморен и не успя да се противоположи на по-младия и физически силен противник, който с два пробива заслужи успеха.

ОЩЕ: ВИДЕО: 50 непредизвикани грешки изядоха главата на Гришо на последния Ролан Гарос