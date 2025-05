Григор Димитров се подготвя за участието си в Рим при странни обстоятелства

Участието на първата българска ракета Григор Димитров на Мастърса в Рим бе под въпрос до последния момент, след като той направи някои съмнителни коментари. Дни преди старта на надпреварата хасковлията сподели, че в момента му се случват много неща извън корта и не знае дали ще играе в италианската столица, тъй като трябва да преосмисли приоритетите си. Впоследствие стана ясно, че Гришо ще участва.

Българинът потвърди участието си в Рим в понеделник, когато излезе на корта за тренировъчна сесия с Жоао Фонсека. Двамата показаха добра форма и високо темпо, а за радост на феновете Димитров не даде никакви признаци, че изпитва някакви физически проблеми. По-късно Гришо научи и първия си съперник в надпреварата, който е един от представителите на домакините.

POV: You're courtside for Fonseca and Dimitrov practice in Rome 😍#IBI25 pic.twitter.com/nuqa9CaTOz