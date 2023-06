Гришо с трета безпроблемна победа на турнира в Куинс, чака го тежък съперник (ВИДЕО)

Двамата се срещнаха и по-рано през този месец, когато на Ролан Гарос Гришо отново надделя безпроблемно (3:0). На осминафиналите в надпреварата първата ни ракета ще се изправи срещу 19-ия в световната ранглиста Франсиско Черундоло. Аржентинецът, който е поставен под номер 8 в схемата, отстрани Томи Пол с 2:1 сета ( 7:6(2), 4:6, 6:4).

ОЩЕ: Лудо влюбен: Григор засипа любимата си Мадалина с целувки (ВИДЕО)

Срещу Руусувуори Димитров постигна два пробива в първия сет и затвърди сериозното си превъзходство след осмия гейм. Във втората част от двубоя, въпреки че беше значително по-равностоен на българина, финландецът отново загуби подаването си за 2:3. Ефективната игра на тенисистът ни му осигури краен успех при третия мачбол за 89 минути.

Григор Димитров започна по собствено желание от квалификациите и записа лесни победи без загубен сет над Артур Риндеркнеш и Александър Вукич. Хасковлията е триумфирал на турнира в Куинс веднъж - през 2014-та, когато шампионски обрат короняса Гришо пред погледа на Шарапова (ВИДЕО).

Очаквайте в Actualno.com: 4 спортни рубрики, които не трябва да изпускате

Finding Form 💪



Former Queen's champ @GrigorDimitrov reaches the last 16, defeating Ruusuvuori 6-2 6-4.#cinchChampionships pic.twitter.com/pyte1VXj4H