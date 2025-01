Изненада: Григор Димитров подписа с Adidas, обявиха партньорството по уникален начин (ВИДЕО)

Голямата тенис звезда на България Григор Димитров сключи ново партньорство с един от гигантите за спортна екипировка - Adidas. Новината бе съобщена с оригинално 50-секундно рекламно видео, в което Гришо първо глади официален костюм, а след това го облича върху себе си, но не с официални обувки, а с маратонки на Adidas. След това българинът седна да свири на пиано, заобиколен от различни тенис щрихи, а накрая се подписа върху камерата.

Новият договор за Григор идва точно преди първия за годината турнир от Големия шлем - Откритото първенство на Австралия. Другата седмица Гришо стартира участието си в надпреварата с мач срещу италианския ветеран Фабио Фонини. Жребият не бе благосклонен към българина, който във втория кръг може да срещне Иржи Лехечка, с когото играха на 1/2-финал в Бризбън, а в третия кръг може да срещне рекордьора по титли в турнира Новак Джокович.

Предполага се, че Adidas ще подсигури на Григор единствено маратонките, с които играе, докато останалата спортна екипировка ще продължи да бъде на бранда Lacoste. Припомняме, че по-рано Гришо имаше договор с Nike, но впоследствие премина към Lacoste. Той продължи да играе с маратонки на Nike, но вече ще носи бранда на големия конкурент - Adidas.

