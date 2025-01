Гришо среща абонат на старта на Australian Open, Джокович дебне на 1/8-финалите

Първата ракета на България Григор Димитров ще срещне познат съперник на старта на първия за годината турнир от Големия шлем – Australian Open. В първия кръг на надпреварата родният тенисист ще се изправи срещу намиращия се на 84-то място в световната ранглиста италианец Фабио Фонини. Това отреди тегленият днес жребий. Откритото първенство на Австралия стартира на 12 януари, неделя и ще продължи до 26 януари.

До момента Григор Димитров и Фабио Фонини са се изправяли общо 7 пъти един срещу друг. В тях първата ракета на България е постигнал пет победи. За последно двамата се срещнаха през 2022-ра в Париж, когато Гришо се наложи с 6:0 и 7:5. Ако успее да преодолее Фабио Фонини Димитров ще се изправи срещу победителя от двойката Давид Гофен – Бенжемен Бонзи.

🔴 2025 Australian Open draw is set!



Men's projected quarter-finals (by seedings):



Sinner vs De Minaur

Fritz vs Medvedev

Alcaraz vs Djokovic

Zverev vs Ruud



Whole draw 👇 pic.twitter.com/wJqDpJTuNe