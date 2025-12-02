Изненада! Серина Уилямс се завръща към големия тенис на 44-годишна възраст

Една от най-великите тенисистки за всички времена - Серина Уилямс, се подготвя за сензационно завръщане към големия тенис през 2026 година! Американската тенис звезда е информирала Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA), че иска да бъде отново допусната до групата за антидопингови тестове, а подобен ход се прави в случай, че възнамеряваш да се състезаваш на професионално ниво, и то на най-високо ниво.

Серина Уилямс се отказа през 2022-ра, но вероятно ще играе на US Open 2026

Макар и все още да не е потвърдила завръщането си към тениса, Серина Уилямс вече предизвика сериозни спекулации в родината си. 44-годишната американка вече е част от тенисистите, които ще бъдат проверявани за забранени вещества, потвърди говорителят на ITIA Адриан Басет пред The Athletic. Най-вероятно Серина Уилямс иска да участва на турнира по смесени двойки на Откритото първенство на САЩ през 2026-та.

Уилямс насочва вниманието си към новия турнир на смесени двойки

Тази година турнирът на смесени двойки в Ню Йорк се проведе в нов формат и при много по-голям награден фонд, което привлече световния елит да участва. Григор Димитров също бе заявен сред участниците - заедно с Арина Сабаленка, но по-късно се оттегли заради контузията си. Сега Уилямс смята да се включи в надпреварата с "уайлд кард", а това ще предизвика още по-голям интерес към турнира на смесени двойки. Не е ясно кой мъж ще си партнира с Уилямс, но не е изключено това да е Григор, който е в близки отношения със Серина.

23-кратната шампионка в Големия шлем може да се завърне към тенис турнир след поне 6 месеца, прекарани в групата за тестване, тоест тя няма да може да участва по турнири до лятото. Уилямс се оттегли след Откритото първенство на САЩ през 2022-а и роди второто си дете почти година по-късно. Сестра ѝ Винъс Уилямс, която е с една година по-голяма, вече е планирала да играе през сезона догодина.

