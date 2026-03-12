Любопитно:

Млад британец изхвърли Джокович от Мастърс-а в Индиън Уелс, Алкарас продължава похода си към финала

12 март 2026, 9:50 часа 377 прочитания 0 коментара

Джак Дрейпър продължава защитата на титлата си в Индиън Уелс след епичен сблъсък с Новак Джокович. Двамата изиграха спиращ дъха мач, в който младокът показва нерви от стомана, за да осъществи впечатляващ обрат - 6:4 4:6 7:6(5) за 2 часа и 45 минути. Това бе втори сблъсък между Ноле и Дрейпър на професионално ниво, като британецът постигна първи успех над легендата.

Двубоят между Ноле и Дрейпър бе истинско зрелище

Двубоят оправда очакванията за зрелище. Британецът започна по-силно и спечели първия сет с 6:4, но Джокович отговори във втората част, изравнявайки резултата след 6:4. Решителният трети сет предложи най-много емоции. Дрейпър можеше да затвори двубоя срещу Ноле и по-рано, но пропусна възможността на свой сервис при 5:4, допускайки пробив в 10-ия гейм. Това доведе до решаващия тайбрек, в който британецът допусна три минипробива, но осъществи четири и пречупи 38-годишния сърбин с по-здрава психика.

За място на 1/2-финалите шампионът ще спори с друг бивш №1 в света - Даниил Медведев. Руснакът преодоля IV кръг с двусетов успех срещу представителя на домакините Алекс Микелсън - 6:2, 6:4.

В другия 1/4-финал в горната половина на схемата лидерът в световната ранглиста Карлос Алкарас ще се изправи срещу Камерън Нори. Испанският №1 в тениса продължава перфектния си старт на сезона и с 6:1, 7:6 (2) срещу Каспер Рууд записа 15-ата си поредна победа от началото на 2026 г. Втората ракета на Великобритания пък победи на 1/8-финалите австралиеца Ринки Хиджиката с 6:4, 6:2.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: "Джокович те поглъща като амеба и просто те влачи под вода"

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Новак Джокович Мастърс Индиън Уелс Карлос Алкарас Джак Дрейпър
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес