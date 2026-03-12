Млад британец изхвърли Джокович от Мастърс-а в Индиън Уелс, Алкарас продължава похода си към финала

Джак Дрейпър продължава защитата на титлата си в Индиън Уелс след епичен сблъсък с Новак Джокович. Двамата изиграха спиращ дъха мач, в който младокът показва нерви от стомана, за да осъществи впечатляващ обрат - 6:4 4:6 7:6(5) за 2 часа и 45 минути. Това бе втори сблъсък между Ноле и Дрейпър на професионално ниво, като британецът постигна първи успех над легендата.

Двубоят между Ноле и Дрейпър бе истинско зрелище

Двубоят оправда очакванията за зрелище. Британецът започна по-силно и спечели първия сет с 6:4, но Джокович отговори във втората част, изравнявайки резултата след 6:4. Решителният трети сет предложи най-много емоции. Дрейпър можеше да затвори двубоя срещу Ноле и по-рано, но пропусна възможността на свой сервис при 5:4, допускайки пробив в 10-ия гейм. Това доведе до решаващия тайбрек, в който британецът допусна три минипробива, но осъществи четири и пречупи 38-годишния сърбин с по-здрава психика.

За място на 1/2-финалите шампионът ще спори с друг бивш №1 в света - Даниил Медведев. Руснакът преодоля IV кръг с двусетов успех срещу представителя на домакините Алекс Микелсън - 6:2, 6:4.

В другия 1/4-финал в горната половина на схемата лидерът в световната ранглиста Карлос Алкарас ще се изправи срещу Камерън Нори. Испанският №1 в тениса продължава перфектния си старт на сезона и с 6:1, 7:6 (2) срещу Каспер Рууд записа 15-ата си поредна победа от началото на 2026 г. Втората ракета на Великобритания пък победи на 1/8-финалите австралиеца Ринки Хиджиката с 6:4, 6:2.

