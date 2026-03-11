Лайфстайл:

Григор не успя да пребори Алкарас, но си тръгна със солиден чек от Индиън Уелс

11 март 2026, 19:18 часа 422 прочитания 0 коментара
Григор не успя да пребори Алкарас, но си тръгна със солиден чек от Индиън Уелс

Звездата на българския тенис Григор Димитров не успя да се опълчи на световния номер 1 Карлос Алкарас в срещата им от втория кръг на Мастърса в Индиън Уелс, но въпреки това си тръгна със солиден чек от американския град. Гришо, който успя да отстрани французина Теренс Атман в три сета в първия кръг, отстъпи с 2-6, 3-6 на Алкарас и отпадна от надпреварата, прибирайки 5-цифрена сума за класирането си.

Григор Димитров спечели над 36 000 долара за два мача в Индиън Уелс

Сумата, която Григор Димитров си заслужи с достигането до втория кръг на първия за годината турнир от сериите Мастърс 1000, възлиза на 36 110 долара (около 31 200 евро), показа справка на Actualno.com в наградния фонд на Индиън Уелс 2026. Българинът обаче губи точки за световната ранглиста, тъй като не успя да защити актива си от миналогодишното издание, когато стигна до 1/8-финалите, където отново отстъпи на Алкарас.

Още: Световният номер 1 Алкарас отново не остави шансове на Григор в Индиън Уелс

Григор Димитров

Този път по-ниският ранкинг на Григор му скрои тежък жребий, като световният номер 1 го чакаше още във втория кръг. Българинът загуби позиции в световната ранглиста след контузията, която получи на Уимбълдън и заради която отсъства с месеци от кортовете. Гришо все още е в търсене на формата си, като от началото на 2026-та изпитва трудности в мачовете си и рядко стига до победи.

Следващият турнир в програмата на Димитров е Мастърсът в Маями, където е достигал до финал през 2024-та, но отстъпи на Яник Синер. Той игра и на полуфинал в надпреварата през 2025-та, но там загуби от Новак Джокович.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Григор Димитров: Опитвам се да намеря пътя обратно, но е много трудно (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Григор Димитров Мастърс Индиън Уелс
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес