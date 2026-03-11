Григор не успя да пребори Алкарас, но си тръгна със солиден чек от Индиън Уелс

Звездата на българския тенис Григор Димитров не успя да се опълчи на световния номер 1 Карлос Алкарас в срещата им от втория кръг на Мастърса в Индиън Уелс, но въпреки това си тръгна със солиден чек от американския град. Гришо, който успя да отстрани французина Теренс Атман в три сета в първия кръг, отстъпи с 2-6, 3-6 на Алкарас и отпадна от надпреварата, прибирайки 5-цифрена сума за класирането си.

Григор Димитров спечели над 36 000 долара за два мача в Индиън Уелс

Сумата, която Григор Димитров си заслужи с достигането до втория кръг на първия за годината турнир от сериите Мастърс 1000, възлиза на 36 110 долара (около 31 200 евро), показа справка на Actualno.com в наградния фонд на Индиън Уелс 2026. Българинът обаче губи точки за световната ранглиста, тъй като не успя да защити актива си от миналогодишното издание, когато стигна до 1/8-финалите, където отново отстъпи на Алкарас.

Този път по-ниският ранкинг на Григор му скрои тежък жребий, като световният номер 1 го чакаше още във втория кръг. Българинът загуби позиции в световната ранглиста след контузията, която получи на Уимбълдън и заради която отсъства с месеци от кортовете. Гришо все още е в търсене на формата си, като от началото на 2026-та изпитва трудности в мачовете си и рядко стига до победи.

Следващият турнир в програмата на Димитров е Мастърсът в Маями, където е достигал до финал през 2024-та, но отстъпи на Яник Синер. Той игра и на полуфинал в надпреварата през 2025-та, но там загуби от Новак Джокович.

