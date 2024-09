Изумителен Григор сътвори точката на Laver Cup, остави Федерер в захлас (ВИДЕО)

Тенис звездата на България Григор Димитров сътвори уникална точка по време на турнира Laver Cup. Българинът успя да спечели невероятно разиграване в двубоя си срещу Алехандро Табило, и то в много ключов момент от срещата.

Григор и Табило влязоха в тайбрек в първия сет, а чилиецът успя да поведе с 2:1 точки. Последва много дълго и атрактивно разиграване, в което българинът успя да направи невероятен удар с гръб към мрежата. Табило обаче намери начин да достигне до късата топка.

Последва нов фантастичен удар: Григор направи контрапие, с което хвана Табило в крачка. Българинът спечели ключовото разиграване, а неговият отбор не сдържа радостта си и се притича до корта, за да го поздрави. Първи го поздрави Стефанос Циципас, а малко след него дойде и Карлос Алкарас.

На трибуните пък бе и швейцарският маестро Роджър Федерер, който също остана в захлас от показаното от Григор. Той аплодира играта на българина, усмихвайки се на това, което видя от трибуните. Вижте невероятния момент за Гришо във видеото:

A point so good that it received a Roger Federer applause 👏



Team Europe erupts in celebrations after an incredible rally between Dimitrov and Tabilo 😳#LaverCup pic.twitter.com/6rMt9PCLBj