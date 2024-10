Tennis TV за удар на Григор в Стокхолм: "Окачете го в Лувъра!" (ВИДЕО)

Популярният канал Tennis TV не пропусна да проследи първия мач на Григор Димитров от тенис турнира в Стокхолм. Българинът стартира с победа над Кентен Алис, като срещна трудности с мощния сервис на съперника, но успя да го пречупи в два сета.

Още в първия си мач в Стокхолм Гришо успя да покаже от "магията" си, като направи великолепен минаващ удар с бекхенд по правата. Изпълнението на българина вдигна всички на крака в шведската зала, а от Tennis TV веднага публикуваха запис на разиграването в социалните мрежи.

"Окачете го в Лувъра", призоваха от Tennis TV в коментар към видеото. За Григор обаче изпълнението не е нищо ново, тъй като той редовно успява да прави подобни удари в мачовете си. Следващата възможност за българина да покаже класата си е още тази вечер срещу швейцарец на 1/4-финалите.

Hang it in the Louvre 👏@GrigorDimitrov #bnppnordicopen pic.twitter.com/sEZajjHuYc