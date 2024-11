Шанс за Гришо на ATP финалите? Алкарас под въпрос за останалите мачове заради здравословни проблеми

Един от фаворитите на ATP финалите - Карлос Алкарас, изненадващо изгуби първия си мач в италианския град. Испанецът допусна поражение с 0:2 (1:6; 5:7) от норвежеца Каспер Рууд, след като водеше с 5:2 във втория сет. След края на срещата Алкарас разкри, че не се чувства добре.

На пресконференцията си след двубоя Алкарас призна, че се бори със здравослновни проблеми: "Няколко дни преди да дойда тук се разболях вкъщи. И да, дните, в които тренирах тук, се чувствах добре. Не много добре, но добре. Можех да играя. Чувствах, че мога да издържа на темпото в тренировките. Явно в мачовете е съвсем различно. Сутрин чувствам дискомфорт в стомаха. След дългите разигравания днес не ми беше добре. Не искам да го казвам, защото звучи като оправдание. Но като съм зле, съм зле."

he has been sick for days i wish him a speedy recovery 🥺❤️‍🩹 pic.twitter.com/6i6Asfyj6z