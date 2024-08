Сълзи на корта: Алкарас и Джокович във вихъра на емоциите в Париж (ВИДЕО)

Карлос Алкарас не успя да сдържи емоциите си след загубата от Новак Джокович на финала на Олимпийските игри в Париж. 21-годишният испанец избухна в сълзи по време на интервю след мача за златния медал на сингъл при мъжете в Париж. Джокович победи Алкарас в оспорвана битка със 7-6(3), 7-6(2), за да спечели дългоочаквания златен медал, който единствен липсваше в колекцията му, и да завърши кариерата си със "Златен шлем".

21-годишният тенисист спечели и Уимбълдън, и Откритото първенство на Франция тази година, но беше съкрушен да пропусне златния медал на кортовете на "Ролан Гарос", където триумфира преди няколко месеца. Карлос Алкарас трябваше да прекрати интервюто си на корта с Алекс Кореча след мача, тъй като не можеше да изкара думите си, докато плачеше. Кореча утеши младата звезда и прегърна испанеца, след което даде на Алкарас няколко минути да се успокои, преди да продължи интервюто.

Carlos Alcaraz crying after losing the Gold Medal match and being comforted by Alex Corretja is an all-time Olympic moment.



The tears of a man who knows he did everything he could today. ❤ pic.twitter.com/Ow8bXllJyW