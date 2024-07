Звездната двойка на олимпийските кортове: Надал и Алкарас тренират заедно на "Филип Шатрие" (СНИМКА)

Рафаел Надал и Карлос Алкарас са решени да дадат най-доброто от себе си, за да спечелят медал на Олимпийските игри в Париж. Около испанското дуо има големи очаквания за надпреварата при двойките, а звездната двойка вече тренира заедно на корт "Филип Шатрие". Въпреки класата и големите очаквания двамата знаят, че няма да спечелят нищо само заради репутацията си, но се зарекоха да направят всичко по силите си, за да преодолеят липсата на подготовка.

Рафаел Надал, който е златен медалист на сингъл от 2008 г., ще си партнира с Алкарас в желанието си да добави и титлата на двойки, която спечели с близкия си приятел Марк Лопес в Рио през 2016 г. 22-кратният шампион от Големия шлем обаче искаше да намали очакванията преди последната си Олимпиада, на която двойката ще си партнира за първи път.

Rafael Nadal and Carlos Alcaraz, doubles partners, are training together on Philippe-Chatrier.



A 38 year old 14-time French Open champion and a 21 year old reigning French Open champion. pic.twitter.com/W62HmrmN61