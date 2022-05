Яжте това, за да свалите бързо кръвната захар

Ядките помагат за понижаване на нивата на кръвната захар, твърди специализираното американско издание Eat This, Not That!

Отбелязва се, че нивото на глюкозата в кръвта зависи не само от въглехидратите, но и от количеството протеини, мазнини и фибри, които присъстват в храната. Експертите съветват да се консумират ядки като допълнение към други храни, като ябълки, които бързо повишават и след това понижават нивата на кръвната захар. Въпреки това, добавянето на шепа ядки или ядково масло към вашата диета може да помогне за намаляване на скокове и спадове на кръвната захар след хранене. В резултат на това тези закуски ще ви накарат да се чувствате сити по-дълго. Вкусните тиквички се познават по това Най-накрая, дългоочакваният сезон на тиквичките настъпи. Феновете на този зеленчук вече се възползват от него в своята кухня. Ястията о... Прочети повече Освен това ядките, особено бадемите, са богати на витамин Е и помагат за намаляване на възпалението. Те също така предпазват сърдечно-съдовата система.

