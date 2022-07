Яжте този зеленчук веднъж седмично, ако сте над 50 годишни

След 50 години яденето на зелени зеленчуци е много важно за здравето, казва диетоложката Моли Хембри. Списък с пет зеленчука, които са особено полезни на тази възраст, тя предостави в изданието Eat This, Not That.

Специалистката препоръчва на по-възрастните хора да ядат спанак, богат на витамин А и каротеноиди, което помага при свързана с възрастта макулна дегенерация - прогресивно заболяване, което води до загуба на зрението. Къдравото зеле също е полезно, защото е с високо съдържание на калций и витамин D, което насърчава здравето на костите. Друг продукт в списъка на Хембри са броколите, които съдържат глюкозинозилат, помагащи на хората да предотвратят хроничното ставно заболяване остеоартрит. Диета с варени лимони Много хора започват деня си с топла напитка, като например кафе. Други предпочитат нещо готино и освежаващо. И двете напитки обаче нана... Прочети повече Диетоложката отделно засегна мита за безполезността на римската маруля. „Ромската маруля, подобно на другите салати, е богата на витамин А, калий и фибри“, казва тя. Листовидното цвекло манголд също попадна в списъка на Хембри. То е важно да се включи в диета срещу невродегенеративни заболявания.

