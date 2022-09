Какво всъщност означават съкращенията AM и PM?

Вероятно знаете, че на английски език часовете преди обяд се обозначават с AM, а тези след обяд - с PM. Ако обаче си мислите, че първото значи "after midnight" (след полунощ), a второто - "past midday" (след обед), сте в заблуда , обяснява влогърът Ник от All Our Questions.

В САЩ и Канада общоприетият стандарт е дванадесетчасовият, затова и там най-масово се използват съкращенията AM и PM. Тъй като живеем в глобален свят, те отдавна са добили популярност на повечето места. Всъщност AM e съкращение от латинското ante meridiem – „преди пладне“, а PM – от post meridiem – „след пладне“. Тази напитка топи килограмите, докато спите Без много тежки тренировки се отървете от излишните килограми с помощта на лечебните свойства на канелата и меда. Сокът, който изгаря с... Прочети повече И въпреки че днес не се използва, 12:00 обедно време също си има съкращение – M. То обозначава латинската дума „meridies” – пладне, средата на деня, обед. Но представете си, ако напишете на някого „Хайде да се видим в 12 М“. Много вероятно е - особено, ако приятелят ви е англоговорящ - да се почуди защо искате да се виждате в полунощ. M интуитивно се възприема като съкращение от „midnight”. Говорейки за 12 часа, нека разгледаме случая с 12:00 PM и 12:00 AM. Например, сега е 11:59 AM. Преди пладне. Но, ако замразим часовника в 12:00 – дали това ще е преди или след средата на деня? Нито едно от двете. 12:01 обедно време вече е PM, защото вододелният час току-що е минал. Можете да смените времето на телефона или компютъра си в 12-часов формат и да видите сами.

