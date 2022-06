Високото кръвно налягане, поддържано системно и оставено без лечение, създава риск от развитие на сърдечно-съдови заболявания, инсулт и инфаркт, които могат да бъдат както инвалидизиращи, така и животозастрашаващи. Ранното диагностициране и лечение, съчетани с промяна в начина на живот и хранене, са чудесна профилактика на високото кръвно налягане. Хипертониците следва да знаят кои храни и напитки влияят неблагоприятно на състоянието им, повишавайки кръвното налягане, и да ги избягват.

Колата вдига ли кръвното налягане е сред най-често задаваните въпроси през лятото, свързани с избор на напитка, с която да се разхладим през жегите. Доскорошните проучвания сочеха кофеина в кафето за основен виновник за повишаване на кръвното налягане. Оказва се обаче, че пиенето на кафе в нормални количества ежедневно не води до хипертония. Дали това е валидно и за колата?

Разберете как най-бързо да свалим кръвното налягане

Колата – вдига ли кръвното налягане, или е набедена?

Чували сте вероятно съвет при ниско кръвно налягане да изпиете една кола или едно кафе. Пиенето на кафе няма да ви помогне съществено, тъй като според новите изследвания то не повишава кръвното налягане и не води до риск от хипертония. Проучване, извършено от изследователя и доктор по медицина Волфганг К. Винкелмайер и Харвардския университет в Бостън сред 155 000 жени в продължение на 12 години, доказва, че консумацията на кафе не води до хипертония. Как обаче стоят нещата с газираната напитка с кофеин? Колата вдига ли кръвното налягане?

Същото проучване, резултатите от които са обявени в The Journal of the American Medical Association и в сайт за здраве, сочи, че консумацията на кола е свързана с повишен риск от развитие на хипертония. Изследването се отнася за всички видове кола и подобни напитки без значение дали са диетични, или не, както и какво е търговското им наименование. Естествено чаша кола няма да ви направи хипертоник или да повлияе драстично на кръвното ви налягане, но 4-5 кенчета на ден системно и в продължение на години имат всички шансове да застрашат нормалното ви кръвно налягане.

Кога кръвното налягане е най-опасно?

Колата – вдига ли кръвното налягане – проучването в цифри

една кутия кола на ден повишава риска от високо кръвно налягане с 9%, което е незначително,

две до три кутии на ден увеличават риска с от 11% до 24%,

4 или повече кутии кола на ден водят до почти 50% по-висок риск от развитие на хипертония и произтичащите от нея усложнения.

Как е възможно кафето да не влияе на кръвното налягане, а колата да го повишава? Вероятно причината не е в кофеина, а в друга съставка на колата. Всички продукти, подобни на кола, съдържат почти едни и същи съставки, а коя точно от тях е причината за повишаването на кръвното налягане учените предстои да разберат. Те възприемат въпроса като важен и съществен за общественото здраве, тъй като напитките се консумират и от деца – нещо, което може да доведе до ранно развитие на хипертония. „Ако пиенето на кола е причина за високо кръвно налягане, би било важно да се идентифицира биологичният механизъм, който кара това да се случи.“ – счита Ричард Милани, доктор по медицина, ръководител на превантивната кардиология във фондация Ochsner Clinic в Ню Орлиънс. Учените работят по въпроса, а отговорът предстои.

Статията има само информативна цел и не е препоръка или заместител на консултацията със специалист.