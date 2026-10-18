Мони Николов дебютира, Алекс отново е над всички: Лубе започна сезона с победа

Кучине Лубе Чивитанова с българските национали Александър Николов и Симеон Николов в състава си започна с победа новото волейболно първенство в Италия. В среща от първия кръг Лубе се наложи с 3:0 (25:20, 25:19, 28:26) над домакина Рана Верона. Разпределителят Мони Николов завърши с 5 точки при официалния си дебют за седемкратния шампион на Италия. А големият му брат Алекс беше най-резултатният в залата.

Алекс Николов записа 19 точки

Кучине Лубе Чивитанова откри сезона в елитната Серия А1 с гостуване на Рана Верона. В мача Мони Николов направи своя дебют, като записа и 5 точки. Неговият по-голям брат Александър Николов се отличи с 19 точки и има най-голям принос за успеха в полза на сребърните медалисти от миналия сезон. Лубе взе чиста победа с 3:0 и 3 точки, с които към момента оглавява класирането. Във втория кръг от шампионата Кучине Лубе Чивитанова ще играе у дома срещу Падуа на 25 октомври.

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Алекс и Мони Николови могат да спечелят титлата в Италия

Алекс и Мони Николови навлязоха в дорба форма още преди началото на сезона. Според експерт в сферата на волейбола, двамата могат да вземат титлата в Италия. Кучине Лубе Чивитанова участва в приятелския турнир "Йези Къп". Отборът на братятя спечели купата, която им даде допълнителен тласък, въпреки приятелския ѝ характер. Симеон беше обявен за най-полезен играч на турнира, а Александър записа цели 16 точки на финала.

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