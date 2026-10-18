Убийството на Илиян Филипов:

Мони Николов дебютира, Алекс отново е над всички: Лубе започна сезона с победа

18 октомври 2026, 11:31 часа 1225 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален Фейсбук профил на Лубе
Мони Николов дебютира, Алекс отново е над всички: Лубе започна сезона с победа

Кучине Лубе Чивитанова с българските национали Александър Николов и Симеон Николов в състава си започна с победа новото волейболно първенство в Италия. В среща от първия кръг Лубе се наложи с 3:0 (25:20, 25:19, 28:26) над домакина Рана Верона. Разпределителят Мони Николов завърши с 5 точки при официалния си дебют за седемкратния шампион на Италия. А големият му брат Алекс беше най-резултатният в залата.

Алекс Николов записа 19 точки

Кучине Лубе Чивитанова откри сезона в елитната Серия А1 с гостуване на Рана Верона. В мача Мони Николов направи своя дебют, като записа и 5 точки. Неговият по-голям брат Александър Николов се отличи с 19 точки и има най-голям принос за успеха в полза на сребърните медалисти от миналия сезон. Лубе взе чиста победа с 3:0 и 3 точки, с които към момента оглавява класирането. Във втория кръг от шампионата Кучине Лубе Чивитанова ще играе у дома срещу Падуа на 25 октомври.

Още: Алекс и Мони Николови спечелиха първи трофей заедно в Италия

Алекс и Мони Николови могат да спечелят титлата в Италия

Алекс и Мони Николови навлязоха в дорба форма още преди началото на сезона. Според експерт в сферата на волейбола, двамата могат да вземат титлата в Италия. Кучине Лубе Чивитанова участва в приятелския турнир "Йези Къп". Отборът на братятя спечели купата, която им даде допълнителен тласък, въпреки приятелския ѝ характер. Симеон беше обявен за най-полезен играч на турнира, а Александър записа цели 16 точки на финала.

Още: Мони Николов: Алекс прилича повече на баща ни, някой ден ще бъде капитан като него

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александър Николов Симеон Николов Лубе Чивитанова
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес