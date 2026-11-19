Капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов оглави поредна класация в полската Таурон Лига. Родният национал, който играе за Богданка ЛУК Люблин, е блокировач №1 в първенството. Грозданов има 21 точки от блокада в седем мача и 21 гейма - средно по 1,00 успешна блокада на гейм. Българинът също така е на върха в класацията по общ брой блокади - 19 отиграни топки на блок, което прави по 0,90 на гейм.

Алекс Грозданов е блокировач №1 в Полша

Грозданов е основна фигура в състава на Богданка и е изиграл ключова роля за успехите на тима през последните години. Българският блокировач води отбора към защитата на титлата си в Полша. Наскоро той и Богданка триумфираха със Суперкупата на Полша за втори път в историята. Тимът от Люблин надделя с 3:0 (34:32, 25:20, 25:18) гейма над шампиона Алурон варна Заверче в големия финал. Срещата продължи час и 35 минути, в които Богданка показа по-добра игра и заслужено вдигна трофея за втора поредна година.

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Грозданов е глава фигура и в националния отбор на България. Той бе капитан на "лъвовете" при успеха със сребърните медали на Световното първенство във Филипините през 2025 година. Той поведе тима ни и на Европейското първенство тази есен, на което България изигра мачовете си пред родна публика в София. "Лъвовете" допуснаха разочароващ обрат от 2:0 до 2:3 срещу Германия на 1/8-финалите.

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