Едно от най-авторитетните спортни издания в света – италианското "Гадзета дело Спорт", посвети специален материал на българския волейболен талант Симеон Николов. 19-годишният разпределител на Лубе Чивитанова получи изключително високи оценки от някои от най-големите имена в спорта, а легендарният бразилец Бруниньо дори посочи качества, с които българинът превъзхожда Симоне Джанели на същия етап от кариерата му.

Бруниньо направи впечатляващо сравнение между Николов и Джанели

Бразилската легенда вижда сериозни прилики между двамата разпределители, особено в характера и начина, по който влияят на играта. "Спомням си първия път, когато видях Симеон с националния отбор. Забелязах черта, която ми напомни за Джанели по време на първия му финал за титлата – силната индивидуалност", споделя Бруниньо.

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"В началото на кариерата си в Суперлигата Джанели беше висок и блокираше отлично, но нямаше този унищожителен начален удар и атака, почти като на диагонал, каквито притежава Симеон. Днес Джанели е номер едно в света, но Николов има огромен потенциал за развитие", категоричен е бразилецът.

Българинът, който е висок 208 сантиметра, вече има 15 аса в италианското първенство и Суперкупата – най-доброто постижение сред разпределителите.

Гърбич разкри защо Мони Николов е толкова труден за спиране

Селекционерът на Полша Никола Гърбич също е впечатлен от качествата на младия българин, като откроява скоростта и непредсказуемостта на подаванията му. "Пасът му назад е страхотен, защото успява да го изпълни единствено с китките. Когато поема топката толкова високо, е почти невъзможно да отгатнеш какво ще направи", обяснява специалистът.

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