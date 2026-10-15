Експерт: Братя Николови могат да донесат титлата на Лубе, Алекс е бъдещ MVP

Сезонът в италианския волейбол започва и всички погледи са насочени към българското дуо Александър и Симеон Николови. Двамата братя вече играят заедно в редиците на Кучине Лубе Чивитанова, а мнозина смятат, че това е достатъчно отборът да детронира Сър Суса Перуджа от върха в италианската Суперлига. Полският волейболен анализатор Якуб Балцежак излезе с публикация в официалните си профили, в които открои шансовете на Лубе и качествата на една от българските звезди.

Балцежак: Братя Николови задвижват Чивитанова

През миналия сезон Лубе завърши на втората позиция в Италия след Суса Перуджа, но сега Балцжак вярва, че тимът разполага с потенциала да вземе титлата. Той също така прогнозира, че Александър Николов е основен кандидат за Най-полезен волейболист (MVP) на сезон 2026/2027. В своята прогноза, публикувана в социалната мрежа "X", Якуб Балцежак поставя братя Николови сред основните фактори в битката за титлата, макар че действащият шампион остава фаворит.

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"Непосредствено до Перуджа поставям лудата Чивитанова, задвижвана от братя Николови. Финалистът от миналия сезон, ако съдим по тазгодишния състав, според мен притежава всичко необходимо, за да мисли реално за детронирането на Перуджа", написа Балцежак в социалните си мрежи, след което прогнозира, че Александър Николов има потенциала да бъде MVP този сезон. "Лидерът на Лубе притежава всичко необходимо, за да стане най-добрият волейболист в цялото първенство."

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