"Хората си научиха урока": Катарзис в Малорад след "Чичо Цено"

Хората си научиха урока да внимават. Това каза секретарят на Община Борован Таня Николова пред бТВ след частичния вод в Малорад, където през 2023 г. резултатите от изборите за общински съветници бяха оспорени, след като беше установено, че членове на една от секционните избирателни комисии са дописвали преференции за кандидати за съветници от селото.

Селото стана известно, заради надписването на преференции на изборите през октомври 2023-та с "Чичо Цено". Тогава след репортаж на БНТ двама от членовете на секционната комисия бяха арестувани. За кметския пост сега се борят петима кандидати, а право на глас имат 1330 души. В селото са разкрити пет секции, две от които са подвижни. В една от секциите се гласува само с машина.

Не е имало грешки снощи

Секретарят на общината уточни, че снощи не е имало грешки, а при тях не е стигнал такъв сигнал.

"Малорад бяха отличници, дано и за балотажа всичко да е изрядно", каза Николова.

В село Малорад се проведе първи тур на астични избори за кмет, седмица преди първия тур на президентските избори. До тях се стигна, след като предишният кмет беше отстранен от длъжност заради влязла в сила присъда за шофиране след употреба на наркотици. ОЩЕ: Споменът за "Чичо Цено" отново изплува: Нови избори в Малорад