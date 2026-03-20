26 медицински сестри и санитари напускат МБАЛ-Враца, за да отидат в частна болница

Нова мащабна кадрова рокада в българското здравеопазване. След като цял екип педиатри от Варна напусна, за да отиде в новата детска болница в Бургас, а екип пулмолози от педиатрията в София бяха подведени, че ще се прехвълят в "Пирогов", и в последствие останаха без месторабота, сега голяма групова медицинска оставка има и в Северозапада.

Случаят е от Враца. Там 26 медицински специалисти – медицински сестри и санитари, са подали заявления за напускане на Многопрофилната болница за активно лечение "Христо Ботев" във Враца. Това обяви директорът на лечебното заведение д-р Кети Ценова.

Отиват в нова частна болница с дублирани отделения

Причината за напускането на медиците е, че ще започват работа в новосъздадената болница "Сърце и мозък", която се очаква да заработи скоро в града.

Според директора е имало среща с ръководството на частното лечебно заведение, на която е съобщено, че медицинските специалисти имат вече всички документи и тези, които ще работят при тях и имат предварителни договори, да подават заявления за напускане.

"От различни отделения напускат, най-големият проблем са 5 души от "Реанимация", 8 от "Хирургия" и 5 от "Неврология", което ще блокира напълно дейността на "Хирургия" и "Реанимация", където докарват всеки ден хора от катастрофи. "Ортопедия" засега е стабилна, но без "Реанимация" трудно ще работи", обясни директорът, цитиран от БТА.

Ценова е категорична, че за създалата се ситуация трябва да се търси обяснение от тези, които са дали разрешение за новата болница. Тя постави въпроса откъде институциите са смятали, че новата частна болница ще намери персонал, за кои пациенти е предназначена и защо е необходимо да се дублират отделенията.

"Разбирам, ако са различни отделенията. Всички предвидени отделения при тях ги има и при нас, но ние имаме по-голям брой медицински специалности", обясни директорът.

Ценова също така съобщи, че областната болница от 2 месеца от началото на годината е с надлимитна дейност, която не се заплаща, а в същото време за нова болница има пари.