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Бедствено положение във Враца заради силния вятър

13 ноември 2026, 9:55 часа 419 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Бедствено положение във Враца заради силния вятър

Бедствено положение е обявено за територията на Враца. В града вече няколко часа духа ураганен вятър, като поривите надхвърлят 110 км/ч., съобщиха от Община Враца. От там призовават жителите да не излизат от домовете си, докато опасните метеорологични условия продължават. Призовават също всички предмети от балконите и первазите на прозорците, които могат да бъдат отнесени от вятъра, да бъдат прибрани, за да не застрашават живота и здравето на преминаващите.

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Силният вятър е причинил падане на дървета и клони, откъсване на ламарини и разместване на различни предмети, които създават сериозна опасност за хората.

Екипи извършват обходи в града, разчистват паднали дървета и клони и обезопасяват засегнатите участъци.

Към момента има прекъсване на електрозахранването в селата Челопек и Бели извор, както и в квартал „Кулата“, вследствие на силния вятър, съобщи БНТ.

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бедствено положение силен вятър паднали дървета
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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