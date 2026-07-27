След като частната болница не заработи: Част от напусналите медици се върнаха в МБАЛ - Враца

След вълната от оставки в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Христо Ботев" – Враца, сега част от напусналите лекари и медицински сестри желаят да се върнат обратно в държавната болница, съобщи директорът на лечебното заведение д-р Кети Ценова.

По думите на директора, има подадени молби, като на този етап са възстановени на работа около 6-7 души, с други текат преговори. "При положение, че намерих хора, които да спасят положението, сега няма как да ги изгоня и да взема всички. По принцип Законът за лечебните заведения изисква всяко назначение да е съгласувано с преките ръководители на структурата. Така, че аз съм им оставила свобода да си избират персонала", коментира Ценова.

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Назначения в момента се извършват в хирургично отделение, където персоналът напусна групово, и в отделението по реанимация.

На този етап в лечебното заведение няма недостиг на персонал, каза още директорът д-р Кети Ценова.

Източник: Unplash

По план напусналите трябваше да започнат работа в новопостроената частна болница „Сърце и мозък“ – Враца, предаде БТА.

В средата на март в един ден молби за напускане на болницата подадоха 26-ма медицински специалисти. В крайна сметка общо напусналите станаха повече от 50 и това постави държавната болница в ситуация да започне да затваря отделения, тъй като няма необходимия минимум от персонал.

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В същото време новоизградената болница „Сърце и мозък“ не успя да заработи. Според информация от болницата още през февруари е подадено заявление за издаване на разрешение за лечебна дейност, от страна на МБАЛ „Сърце и Мозък“ – Враца всички изисквани документи и действия по процедурата са изпълнени и все още се чака издаването на окончателния административен акт.