Хиляди ученици и учители минаха по пътя на Ботевата чета

Над 1400 ученици и повече от 200 учители се включиха в 78-ия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй – Околчица“, който днес премина през историческата местност Милин камък. Там те бяха поздравени от министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

По традиция в местността бе отслужена панихида в памет на Христо Ботев и неговите четници. Сред присъстващите бяха и кметът на Община Враца Калин Каменов, народни представители, областният управител на Враца Росен Михайлов, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, водещият на „Панорама“ Бойко Василев и др.

„Това е традиция, която трябва да пазим. И то не защото Ботев и неговите другари имат нужда от нея. Ние имаме нужда от тази традиция – за да знаем накъде вървим, за да знаем какви искаме да станем като общество, за да можем да се опознаем и да се изпитаме самите себе си“, каза министър Георги Вълчев в приветствието си към участниците в похода.

Той благодари както на ръководителите, така и на всички участници за усилията им да съхраняват една от най-значимите патриотични традиции в България. По думите му в съвременния свят, когато младите хора все по-често заменят живото общуване с виртуални контакти, походът им дава възможност да изграждат истински приятелства, да преодоляват трудности заедно и да се докоснат до историята.

Министър Вълчев подчерта, че Ботев и неговите четници са били движени от вярата в бъдещето на България и в свободата. „Това е ценност, която трябва да ни води и днес. Всеки ден можем с поведението си, с личните си решения и с подадената ръка към другия да отстояваме свободата и техния завет“, каза той.

В края на словото си министърът се обърна към младите хора с призив да следват примера на своите предшественици. „Тогава младата сила на България пое по пътя на свободата. Продължавайте по този път, млади хора, и България наистина ще има бъдеще“, заяви проф. Вълчев.

Кметът на Враца Калин Каменов призова младите хора да пазят и надграждат това, което предишните поколения са извоювали за България. По думите му бъдещето на страната зависи от усилията и активността на всеки човек, а саможертвата на Ботев и неговите четници трябва да бъде вдъхновение за отговорност, родолюбие и гражданска активност.

Историческата местност Милин камък е свързана с едно от най-значимите сражения на Ботевата чета. Именно тук четниците успяват да удържат настъплението на многократно превъзхождащи ги османски сили и да продължат пътя си към Врачанския Балкан.(

Националният туристически поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй – Околчица“ е сред най-мащабните патриотични инициативи в страната. Всяка година той събира ученици, учители и граждани от цяла България, които извървяват маршрута на Ботевите четници в знак на признателност към тяхното дело и саможертва.

