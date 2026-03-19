19 март 2026, 12:20 часа 192 прочитания 0 коментара
Вижте листата на "Прогресивна България" за парламентарните избори на 19 април в 6 МИР - Враца

Представяме ви листата на "Прогресивна България" в 6 МИР - Враца за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Иван Димитров Шишков

2. Георги Христов Митов

3. Михаил Ивов Михайлов

4. Тихомир Евгениев Кръстев

5. Стела Николаева Илиева

6. Красидара Юлиянова Тошева

7. Анатолий Богданов Петров

8. Десислава Цветомирова Костова

9. Мариан Цветанов Сандулов

10. Бетина Ивайлова Иванова

11. Найден Кръстев Иванов

12. Гергана Велизарова Янчева-Ценкова

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.

Ивайло Анев Отговорен редактор
листи предсрочни парламентарни избори 2026
