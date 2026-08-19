Военен хеликоптер помага за овладяването на горския пожар във Враца

Екипаж с хеликоптер „Кугър“ от 24-та авиационна база в Крумово от състава на Военновъздушните сили се включи в гасенето на горския пожар, който гори в землището на врачанското село Тлачене. Хеликоптерът излетя в 13:49 часа и подпомага от въздуха дейността на терен на екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР.

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Той е на площ 1500 дка и обхваща горски масиви между селата Тлачене, Габаре и Върбица. В гасенето участват пожарни и горски екипи и техника от няколко области. За ограничаване на разпространението на огъня е изпратен и булдозер, който оформя просеки и подпомага достъпа до засегнатите участъци.

Пожарът е възникнал вчера и се е разраснал бързо заради ветровитото време, казаха от Държавното горско стопанство във Враца и посочиха, че ситуацията остава критична.

Същевременно стана ясно, че тази сутрин е потушен друг голям горски пожар. Той е обхванал 400 дка широколистна гора край белослатинското село Враняк. На площ от приблизително 80 декара пожарът е бил върхов, а на останалата площ – низов. В гасенето му заедно с огнеборците са участвали с техника и горски служители от съседни области.