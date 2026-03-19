Вижте листата на БСП за парламентарните избори на 19 април в 6 МИР - Враца

Представяме ви листата на БСП в 6 МИР - Враца за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Иван Георгиев Иванов

2. Адриан Руменов Тодоров

3. Данаил Стефчов Димитров

4. Ивайло Митков Иванов

5. Васил Антимов Дацев

6. Ангел Димитров Ангелов

7. Ивайло Кирилов Димитров

8. Цветомир Тониев Статков

9. Габриела Милчева Гачовска

10. Емилия Георгиева Маринова-Аморес

11. Кирил Венциславов Ангелов

12. Атанас Пенков Илиев

