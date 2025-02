Тръмп засили САЩ по пътя на упадъка

"Днес е Свети Валентин – честит Свети Валентин. Любовта, бракът и съюзът между Европа и САЩ направиха велики и двете страни, между които лежи Атлантическият океан. Сега искате да направите Америка велика – но правилният път ли е в началото да направите Америка самотна отново". Думите са на украинския депутат Олексий Гончаренко – той ги изрече по време на първия ден на Мюнхенската конференция по въпросите на сигурността, в рамките на дискусия, в която участваха американски сенатори. Един от тях беше Линдзи Греъм – републиканецът, който хем каза как Украйна няма да е в НАТО, но ако има мир и Путин пак нападне, веднага влиза в НАТО, хем похвали украинския президент Володимир Зеленски какъв страхотен съюзник е – ОЩЕ: Всеки луд с номера си: Украйна завладя конференцията за сигурността в Мюнхен (ОБЗОР – ВИДЕО)

Senator Shaheen responded to my question by saying that Vance missed a good opportunity to reiterate how successful we have been when we worked together. It is important that the United States and Europe act together on Russia. The transatlantic alliance is one of the strongest… pic.twitter.com/R8QV5iJp1X

Тези думи на Гончаренко вече се превръщат в крайно реалистичен сценарий за САЩ, водени от Доналд Тръмп. Защото с всеки изминал ден той все повече говори в тона, който е изгоден на руския диктатор Владимир Путин, издирван от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца. Освен посланията, Тръмп дава реверанси на Путин и като действия – наложи санкции на Карим Хан, прокурора в съда, издал заповедта за арест на Путин. Тръмп го направи защото Трибуналът в Хага търси отговорност и на израелския премиер Бенямин Нетаняху за кланетата в Газа, в които се превърна израелският отговор на терористичната атака на "Хамас" от 7 октомври, 2023 година. Но е факт, че Путин спечели и от това.

Няколко милиона пъти ако ще да повтори Тръмп, че много мисли за Украйна, когато изрича откровени лъжи като това колко украинци подкрепят Володимир Зеленски и как 3 години можело да се намери мир с щракване на пръстите, тогава не може който и да е с капка мозък в главата да вярва, че американският кораб има надежден капитан. А върховната наглост, че Зеленски е "диктатор" не се нуждае от коментар - ако се окаже някакво велико политическо шоу, само холивудски финал на войната би го оправдал. Засега обаче ситуацията е следната: осъден от американския съд американски президент, който не е в затвора само защото успя първо да се намърда в Белия дом, дава оценка на президента на Украйна, който е главната причина руският диктатор Владимир Путин да не превземе Украйна по военен път: Официално: Тръмп става президент като осъден престъпник, затворът му се размина. Поне засега Тръмп говори така, сякаш иска да си подели света с Путин и не осъзнава, че двамата съвсем не са сами на тази планета - и никога няма да бъдат. Ако Зеленски го подкрепяха 4% украинци, досега Путин да беше направил парад на победата в Киев, вместо да не смее да стъпи никъде по света, където има намек за демокрация, защото ще бъде арестуван. Щом Тръмп говори такива лъжи, значи е или идиот, или го прави с цел. Във втория случай целта ще да е доста завоалирана, ако не е очевидната "делене на баницата" и по пътя, който води към големия шанс да я оплескаш: Тръмп: Украйна трябва да проведе избори, Зеленски има само 4% подкрепа (ВИДЕО)

Доналд Тръмп не е първи мандат президент и затова такова поведение не може да се отдаде на липса на опит. За него Украйна изглежда е важна стъпка към голямата американска цел – Китай да остане зад САЩ още дълго време. От всичко, което се случи за седмица, все повече се затвърждават подозрения, че за достатъчно сладка сделка за Украйна в полза на Путин, Тръмп ще поиска също нещо голямо. И това няма да е мир в Европа – на Тръмп това не му е първа грижа. Китай е съперникът, който истински притеснява САЩ. Защото Китай съчетава както човешки и военен потенциал, така и икономически, за да съперничи успешно на Съединените щати. Русия в това състезание е далеч назад – икономическо джудже, което успешно осакатява и човешкия си потенциал с безумието на Путин в Украйна. Европейският съюз също има човешки и икономически потенциал, но поне до този момент американското политическо и военно влияние са твърде силни и го потискат.

Как изглежда добра мирна сделка в Украйна според Тръмп поне до момента:

1. Бързо спиране на огъня

За да е бързо, добре е да няма "дразнители" в двустранните отношения между САЩ и Русия. Има ли по-голям дразнител от Володимир Зеленски, който не избяга в началото на войната, който успя да ангажира достатъчно чужда помощ, за да не позволи на "втората армия в света" 3 години да превземе Украйна и който не вдига лапите, когато Вашингтон подсвирне, а търси начин как да защити украинския интерес и често успява? Почти 61 млрд. долара след 7 месеца блокада заради Тръмп в Конгреса са крещящ пример: Над 60 млрд. долара: Ново оръжие от САЩ за Украйна. Много показателно е как Тръмп говори чудовищни лъжи за рейтинга на Зеленски, докато откъм неговия лагер, в съзвучие с Кремъл, звучи опорката как украинският президент не знаел къде са 100 млрд. долара американска помощ. Зеленски го каза – с важното уточнение, че не знае американците какво правят с тях, след като ги обещаха и не са ги изпратили! Къде са – нали САЩ обещаха: 100 млрд. долара помощ от САЩ ги няма. Кой ще командва мироопазващи сили: Зеленски не пада по гръб (ОБЗОР - ВИДЕО)

2. За да е бързо, махаме препятствията

Зеленски, понеже "не се води", излиза от играта. Как – Тръмп много обича заплахите, защо да не действа така пак? Всъщност почна - "диктатор", "свърши ужасна работа". Засега не спира оръжията – защото това е бизнес за големи донори на републиканците, което значи, че едва ли някога ще ги спре. Но не пречи да го говори. Не пречи да изнудва. Може и с газ, с петрол – на думи, защото къде ще иде американският втечнен газ, който сега е на европейския пазар? Китайската икономика отдавна не е това, което беше, за да може американците да се прехвърлят бързо и лесно там. Може и санкциите на Русия да махне – тогава Путин дали ще прояви добра воля да върне жеста бързо и то с голям жест или ще размотава "вечния враг САЩ"?

Още: Зеленски: Нека Келог да се разходи из Киев и да попита лично хората искат ли ме за президент (ВИДЕО)

Драстични мерки на Тръмп, засягащи Украйна и Европа, със сигурност биха имали и ефектът на Неволята. Великобритания, Франция, а и Германия, където Тръмпизма чрез Мъск иска да вземе властта, но на 23 февруари ще видим колко ще я вземе, ще бъдат принудени да поемат курс извън американска сянка. Този път твърдо, с градене на нови връзки, експлоатация на нови възможности и преодоляване на трудностите заедно, което закалява съюзите – след 4 години на САЩ може и да им дойде акъла, но ще е късно.

3. Препятствията ги няма – има мир

Мирът без Зеленски и без съпротива от Европа е в угода на Путин. Но той изгради държава и режим, които не могат да съществуват без външен враг. Справедливият и дълготраен мир унищожава модела на Путин – пределно ясно. И ще има мир от ден до пладне – най-много за една Нобелова награда, която да поласкае безумното самолюбие на Тръмп: Какво точно иска Путин: Анализ на Politico

Когато скъсаш брутално връзките с най-силните си и верни съюзници, тогава тях няма да ги има, когато ти трябват. Например като ти притрябват, защото заплаха номер едно за теб в дългосрочн план (Китай) реши да си върне бързичко Тайван. А потенциалните ти съюзници в такова време на нужда ще си спомнят как си скъсал с най-близките си. Защото Китай и Русия отдавна вече са държави, изградени по един и същ модел – централизация на властта в ръцете на много тесен кръг с един лидер. Това предполага достатъчно общи интереси срещу екзестенциална заплаха като демокрацията, съответно САЩ – винаги, когато е много решително. За да разцепиш ефективно Путин и Си Дзинпин, а не да ги обединиш да издебнат да те катурнат, трябва много повече хитрост и маневри зад кулисите от показаните от Тръмп и екипа му кухи клишета. Без най-силните съюзници и с най-силните си врагове - ето как уж фантазията за самота се превръща в реалност. А сам воинът не е воин!

Каква е крайната цел на Тръмп що се отнася до Украйна знае само той. Само той знае и как планира да я постигне извън помпозното перчене пред камери, гръмките простотии в социалните мрежи и ... ами това дотук. Но когато правиш нещо твърде сложно, шансът да го оплескаш расте главоломно. А ако го правиш без да отчиташ важни последствия, шансът да го оплескаш става реалност.

Убеден съм в едно – докато Зеленски е жив, Украйна няма да отстъпи от червената линия да бъде независима от Путин. А и след това. Другото го казва отново Гончаренко – няма да си намаляваме армията, няма да си намаляваме производството на оръжие, няма да си осакатяваме икономиката, няма да си жертваме суверенитета. Ако Тръмп не го зачете, мечтите му за историческа слава ще се превърнат в пепел. Защото за Европа Украйна е борба за оцеляване - и достатъчно силни фактори на Стария континент го разбират, което значи, че няма просто да вдигнат ръце: Зеленски: САЩ не са ни оказали помощ за 500 млрд. долара. Не мога да продам държавата (ВИДЕО).

Once again. Ukraine wants peace. But a just peace. President Trump says that he can negotiate and make a deal - we welcome that. And we will be very happy if he shows what a great negotiator he is. But we also have red lines from which we will not retreat.



1. No reduction of… pic.twitter.com/2GZYIG4iwQ