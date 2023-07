Гутериш даде за пример на света африкански президент

Става въпрос за президентът на Сенегал Маки Сал, а причината е, че той отказва да се кандидатира за поста на следващите избори в страната.

"Бих искал да изразя дълбоката си признателност към президента Маки Сал и държавническото умение, което показа. Решението му е много важен пример за страната и света", написа Гутериш тази сутрин.

I would like to express my deep appreciation for President Macky Sall and the statesmanship he has shown.



His decision represents a very important example for his country and the world.