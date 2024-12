Най-малко 8 загинали при срутване на сграда в Кайро (ВИДЕО)

В столицата на Египет днес се срути жилищна сграда, при което загинаха най-малко осем души, предаде Асошиейтед прес, като се позова на властите.

В изявление на министерството на здравеопазването се казва, че при срутването на шестетажната сграда в квартал в западната част на Кайро също така са пострадали трима човека, които са настанени в болница.

Губернаторът на Кайро Ибрахим Сабер е наредил евакуация на съседните къщи като предпазна мярка, пише БТА.

Още: Автобус със студенти катастрофира и се преобърна в Египет (ВИДЕО)

Не стана ясно веднага каква е причината за срутването на сградата, която е построена през 60-те години на миналия век. От канцеларията на губернатора казаха само, че прокуратурата провежда разследване.

Срутването на сгради е често срещано явление в Египет, където некачественото строителство и липсата на поддръжка са широко разпространени в бедняшките квартали и селските райони, отбелязва АП.

През последните години правителството се опитва да се пребори с незаконното строителство след десетилетия на слаб контрол. Властите също така изграждат нови градове и квартали, за да пренастанят хората, живеещи в рискови райони.

В много египетски градове обаче все още има цели квартали с нелицензирани жилищни сгради и бедняшки квартали, които не спазват строителните норми и правила.

#WATCH: Rescuers continue to search the rubble for survivors after a six-story building collapsed in central #Cairo https://t.co/8NvTf7GqlK pic.twitter.com/j3WlWtAGuY