Автобус със студенти катастрофира и се преобърна в Египет (ВИДЕО)

Автобус, превозващ студенти, катастрофира и се преобърна на магистрала в Североизточен Египет, предава Associated Press.

Вследствие на инцидента са загинали 12 души, 33 други са ранени, се казва в изявление на здравното министерство. На борда са били студенти от базирания в Суец университет Галала. Местните медии съобщиха, че те са се връщали от часовете си в общежитието си в курорта Айн Сохна, използвайки новата магистрала Галала, когато се е случил инцидентът, и че шофьорът е бил арестуван като част от разследването на катастрофата.

A bus accident occurred on the Galala-Ain Sokhna road, involving students from Galala University, resulting in 10 deaths and 25 injuries.#lovincairo #الجلاله #طريق_الجلاله #العين_السخنة #جامعه_الجلاله #وزير_النقل #وزارة_الصحة #حادث_الجلالة #كامل_الوزير pic.twitter.com/n14eJkB4hy