Стотици загинаха при срутване в мина

31 януари 2026, 09:18 часа 260 прочитания 0 коментара
Повече от 200 души загинаха тази седмица при срутване в мина за колтан в Рубая, в източната част на Демократична република Конго, съобщи днес пред Ройтерс Лубумба Камбере Муйиса, говорител на назначения от бунтовниците губернатор на провинцията, където се намира мината.

На Рубая се падат 15% от световния добив на колтан, който се преработва в тантал - устойчив на нагряване метал, който е търсен от производителите на мобилни телефони, компютри, аерокосмическа техника и газови турбини. Мината, където местните жители копаят на ръка за надница от по няколко долара на ден, премина под контрола на бунтовниците от групировката М23 през 2024 г.

Срутването е станало в сряда и точният брой на загиналите все още не установен, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
