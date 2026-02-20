Спорт:

Чакат го да се върне? Бившият президент на Замбия лежи непогребан от 8 месеца

Повече от осем месеца след смъртта на шестия президент на Замбия, Едгар Лунгу, тялото му остава в погребалния дом в Южна Африка, където е починал, предава Асошиейтед прес. Гробът, в който трябва да бъде положено тялото му е изкопан в гробище в столицата на Замбия, Лусака, където настоящият президент на страната, Хакаинде Хичилема, се е надявал да погребе Лунгу с пълни държавни почести.

Не е погребан

Лунгу обаче не е погребан. Причината за това е, че преди смъртта си той казал на членовете на семейството си, че Хичилема никога не трябва да се доближава до тялото му.

Според Асошиейтед прес това отразява духовна борба между настоящия и бившия президент на Замбия. Според някои религиозни лидери се бори да се завърне от мъртвите. Бившият президент почина на 5 юни 2025 г.

