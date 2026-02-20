Чакат го да се върне? Бившият президент на Замбия лежи непогребан от 8 месеца

Повече от осем месеца след смъртта на шестия президент на Замбия, Едгар Лунгу, тялото му остава в погребалния дом в Южна Африка, където е починал, предава Асошиейтед прес. Гробът, в който трябва да бъде положено тялото му е изкопан в гробище в столицата на Замбия, Лусака, където настоящият президент на страната, Хакаинде Хичилема, се е надявал да погребе Лунгу с пълни държавни почести.

Нова година в Замбия: Пиян полицай освободи 13 души от ареста, за да празнуват

Former Zambian President Edgar Lungu died on 5 June 2025…



As of today, 13 January 2026, Lungu is not yet buried because the current Zambian President, @HHichilema, INSISTS on presiding over his burial ceremony against the wishes of the Lungu family. pic.twitter.com/Mh3IgW9TNA — 𝑲𝒖𝒅𝒛𝒂𝒊 𝑴𝒖𝒕𝒊𝒔𝒊 (@KMutisi) January 13, 2026

Не е погребан

Лунгу обаче не е погребан. Причината за това е, че преди смъртта си той казал на членовете на семейството си, че Хичилема никога не трябва да се доближава до тялото му.

Още: Река в Замбия "умря“ заради Китай (ВИДЕО)

Според Асошиейтед прес това отразява духовна борба между настоящия и бившия президент на Замбия. Според някои религиозни лидери се бори да се завърне от мъртвите. Бившият президент почина на 5 юни 2025 г.

Замбия регистрира 7 случая на маймунска шарка