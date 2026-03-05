Нова война? Судан обвинява Етиопия в атаки с дронове (СНИМКА)

Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

05 март 2026, 6:30 часа
Задава ли се нова война на хоризонта? Судан обвинява Етиопия в участие в атаки с дронове на негова територия. Министерството на външните работи на Судан заявява, че дроновете са били изстреляни от етиопска територия през февруари и началото на март, като са поразили цели в Судан. Още: Военни престъпления се извършват в Судан

Явна агресия

„Суданското правителство предупреждава етиопските власти за последствията от тези враждебни действия“, се казва в изявление на министерството, наричайки ги „явна агресия“, без да се посочва кой е отговорен за атаките, техният брой или целите. Това е първият път, в който Етиопия е официално обвинена в намеса в почти тригодишната война в Судан, в която паравоенните Сили за бърза поддръжка (RSF) се борят с редовната армия, пише english.alarabiya.net.

На заседание на Съвета за сигурност на ООН в края на миналия месец британският външен министър Ивет Купър заяви, че в Судан няма прекратяване на огъня, защото „военните все още се убеждават“, че победата е възможна, докато продължават да осигуряват „все по-смъртоносни оръжия“.

Тя добави, че „външната подкрепа от поне дузина държави“ във финансиране, производство, транзит и обучение подхранва войната.

На същото заседание египетският посланик в ООН Ихаб Авад заяви, че има „документирани доклади“, че един от съседите на Судан е създал лагер за обучение и въоръжаване на милиции и улесняване на движението им.

През февруари председателят на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк предупреди, че убийствата на цивилни във войната в Судан са се увеличили повече от два пъти през 2025 г.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
