Най-новата уж държава в Африка се предлага на САЩ, за да бъде призната

Новосформираната държава Сомалиленд, която е призната само от Израел, предложи на Съединените щати ексклузивен достъп до своите минерални ресурси и възможността за установяване на американски военни бази на нейна територия, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Още: Африкански Донбас: Нов проблем със Сомалия

Сомалиленд е важен за САЩ по една проста причина - географията. Разположен е в Аденския залив, близо до пролива Баб ел-Мандеб (Портата на плача - проток в югоизточния край на Червено море, който е връзката с Аденския залив), през който преминават 10-12% от световната търговия и значителен дял от доставките на петрол.

За Вашингтон това е и алтернатива на Джибути, където Китай вече поддържа присъствие. Пристанището Бербера и неговото летище биха позволили на САЩ да засилят военното си присъствие и да противодействат на Пекин, Иран и пълномощниците на Техеран.

Проблемът е, че Сомалиленд не е официално призната държава от международната общност. Но от стратегическа гледна точка САЩ трудно могат да игнорират тази точка на картата.

Somaliland has offered the United States exclusive access to its minerals and the possibility of establishing American military bases on its territory



Earlier, Israel became the first country in the world to recognize Somaliland’s independence.



Somaliland matters to the U.S.… pic.twitter.com/HMzrW7JCiP — NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2026

Още: Тръмп няма да признае Сомалиленд