Най-новата уж държава в Африка се предлага на САЩ, за да бъде призната

23 февруари 2026, 7:51 часа 349 прочитания 0 коментара
Новосформираната държава Сомалиленд, която е призната само от Израел, предложи на Съединените щати ексклузивен достъп до своите минерални ресурси и възможността за установяване на американски военни бази на нейна територия, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Сомалиленд е важен за САЩ по една проста причина - географията. Разположен е в Аденския залив, близо до пролива Баб ел-Мандеб (Портата на плача - проток в югоизточния край на Червено море, който е връзката с Аденския залив), през който преминават 10-12% от световната търговия и значителен дял от доставките на петрол.

За Вашингтон това е и алтернатива на Джибути, където Китай вече поддържа присъствие. Пристанището Бербера и неговото летище биха позволили на САЩ да засилят военното си присъствие и да противодействат на Пекин, Иран и пълномощниците на Техеран.

Проблемът е, че Сомалиленд не е официално призната държава от международната общност. Но от стратегическа гледна точка САЩ трудно могат да игнорират тази точка на картата.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Сомалия редкоземни елементи Сомалиленд
