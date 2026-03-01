Войната в Украйна:

Президентът Масуд: Иран иска отмъщение и няма да спре

Иран започна интензивен ракетен обстрел по територията на Израел, съобщи държавната иранска телевизия днес.

По информация на израелската телевизия Н12 в няколко района на страната е обявена въздушна тревога, информира ТАСС.

Иранският президент Масуд Пезешкиан каза в изявление днес, че Иран "иска отмъщение като свое законно право и дълг" и няма да спре, докато не изпълни "докрай" този свой дълг, предаде Ройтерс.

На свой ред главнокомандващият иранската армия Амир Хатами обяви в ефира на иранското държавно радио, че военнослужещите от Иранските въоръжени сили "са непоколебими в своята решителност да защитят" родината.

Хатами каза, че всички подразделения на армията участват в контраоперацията срещу агресията на Израел и САЩ.

При удар по време на съвместните израелско-американски атаки загина върховният лидер на Иран - аятолах Али Хаменей.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че е атакувал 27 американски бази в региона на Близкия изток, като е координирал атаки с ракети и дронове, съобщи иранската информационна агенция Тасним.

Гвардейците на Ислямската революция добавиха, че освен 27 американски бази на прицел са били взети и военната база "Тел Ноф" на израелските военновъздушни сили, генералният щаб на Въоръжените сили на Израел и правителственият комплекс "Кирия" в Тел Авив, където се намира израелското Министерство на отбраната.

Иранските военновъздушни сили посочиха, от своя страна, че са бомбардирали американските бази в района на Персийския залив и автономния регион Иракски Кюрдистан, предава БТА. 

Мартин Стоянов
