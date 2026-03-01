"Небето пламна": Българи разказват за взривове и затворени граници в Персийския залив

Новата вълна на военни действия в Близкия изток остави хиляди българи в капана на несигурността. По данни на Обединение „Бъдеще за туризма“, над 1000 наши сънародници в момента се намират на територията на Персийския залив и Йордания, като голяма част от тях са блокирани по летищата заради масово отменени полети.

„Видяхме ракетите от плажа“: Свидетелства от първо лице

За Георги Ташев, който е на почивка в Абу Даби със семейството си, неделният ден започва спокойно, преди да се превърне в сцена от военен филм.

„Буквално над нас прелетяха три или четири балистични ракети, които бяха прихванати от противовъздушната отбрана на емирствата. Те се взривиха във въздуха, чуха се силни тътени“, разказва Ташев по БНТ.

Паниката е обхванала основно туристите, докато местното население запазва относително спокойствие. Веднага след инцидента Ташев и семейството му са евакуирани в хотел, където остават под ключ до второ нареждане. По негова информация, подобна е ситуацията и в Дубай, където е била разпоредена евакуация на най-високата сграда в света – „Бурдж Халифа“.

Призрачни градове и затворено небе

В Доха обстановката не е по-различна. Йорданка Димитрова, която живее постоянно в Катар, описва град, в който животът е спрял.

„Днес Катар са успели да овладеят всички ракети, насочени към нас. От прозореца виждам, че няма движение по улиците. Въздушният път е затворен, авиокомпаниите отменят полети. Не знам как би могла да се случи евакуация в тази ситуация“, споделя тя.

Летището в Дубай, един от основните световни транспортни хъбове, ще остане затворено поне до понеделник, което прекъсва основните артерии за прибиране на блокираните българи.

Администрацията на международното летище в Дубай вече съобщи за 1 загинал и 7 ранени сред иранските удари през вчерашния ден:

Туристическият бранш: „Няма бедстващи, но има несигурност“

Въпреки напрежението, от Обединение „Бъдеще за туризма“ уверяват, че към момента няма българи, които да са оставени без подслон.

„Авиокомпаниите са настанили хората с отменени полети в хотели. Тези, чиито полети са планирани за 5 и 6 март, също са по местата си“, обясни Светлана Ваташка. Тя подчерта, че в Израел отдавна няма организирани групи, но фокусът сега пада върху Персийския залив.

Ефектът на доминото: Пътуванията до Азия под въпрос

Военният конфликт заплашва да провали плановете на още хиляди туристи. Тъй като въздушните коридори над района са блокирани, се очаква масова отмяна на екскурзии до далечни дестинации като Индонезия (Бали), Малдивите и Виетнам. Туроператорите следят ситуацията час по час, докато дипломатическите служби призовават българите в региона да не напускат домовете и хотелите си.

В политически план напрежението продължава да расте. Докато Доналд Тръмп призова иранския народ към смяна на властта, международната общност със затаен дъх следи дали конфликтът ще се разрасне в пълномащабна регионална война.

