Ядрената безопасност в Близкия изток пред изпитание: МААЕ със спешен съвет

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) ще проведе извънредно заседание утре във връзка с атаките на САЩ и Израел срещу Иран. Заседанието се свиква по искане на Русия и ще започне в 09:00 часа местно време, съобщиха от агенцията на ООН. По-рано Иран също настоя за свикване на извънредна среща.

Според руския представител Михаил Улянов се очаква тя да се състои преди началото на редовното пролетно заседание на Съвета на управителите на МААЕ.

По информация на дипломати засега няма признаци при вчерашните удари да са били засегнати ирански ядрени съоръжения. От писмо на иранското представителство, публикувано в социалната мрежа X, също не става ясно дали ядрените обекти са били поразени. В документа обаче се говори за „заплаха“ за ядрените съоръжения, която следва да бъде обсъдена в рамките на МААЕ.

Редовното пролетно заседание на Съвета на управителите бе насрочено така или иначе за понеделник. За следващата седмица бяха планирани и технически разговори с Иран като продължение на ядрените преговори със САЩ в Женева, но иранското представителство не коментира темата.

МААЕ съобщи, че към момента няма индикации за „радиоактивни последици“ след последните атаки срещу Иран. Агенцията призова за сдържаност, „за да се избегнат всякакви рискове за ядрената безопасност на населението в региона“, и подчерта, че следи внимателно ситуацията в постоянен контакт със засегнатите държави, предава БТА.

