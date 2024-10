Влакова катастрофа в Египет: Два от вагоните са под вода (ВИДЕО)

Двайсет души бяха ранени в неделя при влакова катастрофа в Египет, след който два от вагоните паднаха в напоителен канал. Новината съобщава Анадолската агенция, позовавайки се на съобщение на египетските власти.

Инцидентът е станал, когато един от влаковете се е сблъскал със задната част на друг, който пътувал от Асуан за Кайро в района между Абу Куркас и Миня.

Ударът води до това два вагона от втория влак да дерайлират и да паднат в канала Ибрахимия.

Египетските железници изпратиха аварийно оборудване и кранове на мястото. Впоследствие влакът е бил отделен от дерайлиралите вагони и е възобновил пътуването си към Кайро. ОЩЕ: Загинали и ранени при влакова катастрофа в Чехия (ВИДЕО)

20 people were injured in a train collision in Egypt’s Minya Province that caused 2 carriages to plunge into an irrigation canal https://t.co/9c6W0rDVZL pic.twitter.com/BTY2APyi2X