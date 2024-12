56-метрова плаваща коледна елха рухна в Бразилия, има загинали (ВИДЕО)

56-метрова коледна елха се срути в Бразилия. Инцидентът е станал по време на буря в град Марика, щата Рио де Жанейро. Плаващата конструкция се срути върху работниците. Трима души са загинали при инцидента. Според местни медии, те са работници, които са подготвяли коледното дърво преди официалното му откриване и са опитвали да стигнат до безопасно място, след като метеоролозите издали предупреждение за лошо време.

56-meter Christmas tree collapses in Brazil



The incident occurred during a storm in the city of Maricá, Rio de Janeiro state. The floating structure collapsed onto workers.



Local media report that one person was killed** and **two others were injured.