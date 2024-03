Адвокатите на принц Хари викат Рупърт Мърдок в съда

Хари и повече от 40 други лица съдят News Group Newspapers (NGN) по обвинения в незаконно навлизане в личния живот от страна на вестник "The Sun" и вече несъществуващия "News of the World" от средата на 90-те години до 2016 г. Медията е собственост на Мърдок.

Предстои съдебен процес, който може да продължи осем седмици и е планиран да започне през януари 2025 г. По време на тридневно изслушване, започнало в сряда, адвокатите на ищците поискаха от съдията разрешение да променят подробностите в общото си дело срещу News Group Newspapers. Причина за това е, че искат да включат допълнителни доказателства за прикриване на престъпление от страна на висши ръководители на медийната група.

Още: Застраховаха черните боксерки на принц Хари за 1 млн. долара (СНИМКА)

Какво точно искат адвокатите на принц Хари?

Снимка: Getty Images

Сред измененията, които те искат да включат, са позовавания на 93-годишния Мърдок във връзка с неговото знание и прикриване на незаконни дейности от страна на висши служители, както и доказателства, свързани с Ребека Брукс - изпълнителен директор на британското му подразделение News UK.

Адвокатите на News Group Newspapers казаха, че опитът за промяна на обстоятелствата по делото е ненужен, непропорционален и неуместен, като се въвличат нови 200 журналисти, ръководители и частни детективи, и се повдигат изключително сериозни обвинения, пише БТА.

Не е ясно дали Рупърт Мърдок изобщо следи какво се случва с делото, тъй като обръща основно внимание на личния си живот. Припомняме, че в началото на месеца той се сгоди за руската си изгора.

Още: Рупърт Мърдок се оттегля от медийната си империя. Оставя всичко на един човек