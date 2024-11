Крис Мартин от Coldplay падна в дупка на сцената по време на концерт (ВИДЕО)

Вокалистът на Coldplay - Крис Мартин, падна в дупка на сцената по време на концерт на групата в Мелбърн, Австралия. Шоуто се състоя на стадион "Марвел" пред многохилядна публика на 3 ноември и бе част от световното турне на Coldplay "Music of the Spheres".

Инцидентът на сцената бе уловен от много снимащи фенове, а клипчетата им се разпространиха скоростно в интернет. Както е видно от кадрите, Крис Мартин говори на публиката и върви назад. Той не вижда, че зад него има дупка и пада в нея, но човек от екипа, който се намира в тази дупка, го вижда и го хваща. Именно тази реакция спасява вокалиста на Coldplay от наранявания и той се качва обратно на сцената, за да продължи концерта.

The moment Chris Martin fell through a trapdoor right in front of me at the #Coldplay concert tonight. pic.twitter.com/qIdzMEGG0s