САЩ обявиха последен военен пакет за Украйна в мандата на Байдън, гарниран с послание към Путин

САЩ обявиха пакет военна помощ за Киев в размер на 500 милиона долара по време на срещата на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна (формат "Рамщайн"). Това е последната подкрепа на Вашингтон за нападнатата от Русия страна в мандата на администрацията на Джо Байдън. Пакетът от помощи ще включва ракети за противовъздушна отбрана, боеприпаси, ракети „въздух-земя", както и оборудване за поддръжка на изтребителите F-16.

"Само през последните няколко седмици видяхме, че членовете на контактната група се включиха с нови важни дарения. Германия обяви, че до края на годината ще достави на Украйна военно оборудване на стойност 680 млн. долара. Други държави вече са предвидили щедри суми за помощ през 2025 г. Норвегия е поела ангажимент за военна подкрепа в размер на повече от 2 млрд. долара. Великобритания пък отпуска 3 млрд. паунда годишно. Като процент от БВП, Дания, Естония и Латвия сега са трите най-големи доставчици на помощ за Украйна", обяви на срещата американският министър на отбраната Лойд Остин.

"Затова не трябва да се отпускаме. Ето защо днес обявявам поредния пакет от президентски правомощия за изтегляне на средства, който е на стойност приблизително 500 млн. долара. Той включва допълнителни ракети за украинската противовъздушна отбрана, повече боеприпаси, както и повече ракети „въздух-земя“ и друго оборудване за поддръжка на украинските F-16", посочи шефът на Пентагона, цитиран от сайта на Министерството на отбраната на САЩ.

"И тук, в Рамщайн, съм решен да направя всичко възможно, за да помогна на Украйна да живее в свобода и сигурност. И да изградим един по-справедлив и достоен свят. А съвместната ни работа трябва да продължи", отбеляза Лойд Остин.

